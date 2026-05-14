Охранник Трампа стал причиной спора США и Китая

NYT: Пресс-пул Трампа задержался из-за оружия у агента Секретной службы США

Пресс-пул президента США Дональда Трампа задержался из-за возникшего спора вокруг наличия оружия у агента Секретной службы США. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Пресс-пул Трампа задержался почти на 30 минут после того, как сотрудники службы безопасности Китая отказались впустить агента Секретной службы, сопровождавшего журналистов, на территорию Храма Неба с оружием», — утверждается в публикации.

По данным издания, после напряженных переговоров между американскими и китайскими официальными лицами был достигнут компромисс.

Ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры, прошедшие за закрытыми дверями. Политики обсуждали вопросы, связанные с Тайванем, торговлей и другими разногласиями в американо-китайских отношениях.