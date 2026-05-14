09:57, 14 мая 2026

Состояние крупнейших промышленных компаний России ухудшилось

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Крупнейшие промышленные компании России столкнулись с ухудшением финансового состояния. Об этом со ссылкой на собственный анализ отчетов производителей по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) за 2024-2025 годы пишут «Ведомости».

В общей сложности издание проанализировало данные 28 компаний из 10 отраслей. Из них 21 хозяйствующий субъект или группа юрлиц, то есть три четверти, продемонстрировали негативную динамику в таких показателях, как чистая прибыль или убыток, выручка и EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации).

Сложнее всего ситуация у предприятий нефтегазовой и угольной промышленности, а также в черной металлургии. Исключить из общего ряда можно только «Газпром» и «Сибур», у которых чистая прибыль увеличилась на семь и пять процентов соответственно, однако газовому холдингу помогла только валютная переоценка.

Главные металлургические компании — «Северсталь», ММК и НЛМК — ухудшили все три показателя, в том числе выручка падала на полтора-два десятка процентов. Угольные компании «Мечел» и «Распадская» нарастили убытки в несколько раз. Лучше остальных выглядят предприятия цветной металлургии, золотодобытчики и производители удобрений, которых поддерживает глобальная конъюнктура.

По словам аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, текущая динамика дает право утверждать, что задачи импортозамещения и построения экономики предложения не решаются.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов напомнил, что ухудшение ситуации с финансами у крупнейших компаний угрожает бюджету на всех уровнях.

Руководитель профильного направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников подчеркнул, что состояние большинства компаний реального сектора экономики в прошлом году можно описать как существенно ухудшившееся.

Ранее Минэкономразвития обновило макроэкономический прогноз. Теперь он предусматривает рост ВВП в 2026 году на уровне 0,4 процента (ранее — 1,3 процента), а инфляцию — на уровне 5,2 процента (ранее 4 процента). Также правительство признало, что второй год подряд страна столкнется со спадом инвестиций.

