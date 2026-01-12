Реклама

Раскрыты детали удара «Орешником» по авиазаводу на Украине

Генерал Попов заявил, что попавший под удар «Орешника» авиазавод вышел из строя
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, который оказался целью российского комплекса Орешник, выведен из строя. Детали атаки раскрыл заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, чьи слова приводит aif.ru.

«Завод понес существенные потери, приостановлено производство беспилотников. Для нас это очень важный показатель», — сказал он.

По его словам, Орешник вывел из строя авиационный ремонтный завод, взлетно-посадочную полосу, а также частично места стоянки самолетов. Это замедлило функционирование всего комплекса в целом, отметил эксперт.

Изначально сообщалось, что российские военные в ночь на 9 января запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области во время массированного удара по Украине. Однако затем появилась информация, что целью баллистической ракеты был авиаремонтный завод. 12 января Минобороны подтвердило удар «Орешником» по предприятию.

