Названо последствие удара «Орешника» по авиазаводу на Украине

В России заявили, что удар «Орешника» по заводу парализует ремонт авиации ВСУ

Удар комплекса «Орешник» по авиазаводу на Украине парализует ремонт авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Военная хроника».

«Если все так, то значительная часть обслуживающих авиацию ВСУ мощностей как минимум на время перестанет функционировать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на 9 января запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области во время массированного удара по Украине.

Однако после этого появилась информация, что целью баллистической ракеты был авиаремонтный завод. 12 января Минобороны подтвердило удар «Орешником» по предприятию.