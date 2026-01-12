Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:58, 12 января 2026Россия

Названо последствие удара «Орешника» по авиазаводу на Украине

В России заявили, что удар «Орешника» по заводу парализует ремонт авиации ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Удар комплекса «Орешник» по авиазаводу на Украине парализует ремонт авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Военная хроника».

«Если все так, то значительная часть обслуживающих авиацию ВСУ мощностей как минимум на время перестанет функционировать», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на 9 января запустили «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области во время массированного удара по Украине.

Однако после этого появилась информация, что целью баллистической ракеты был авиаремонтный завод. 12 января Минобороны подтвердило удар «Орешником» по предприятию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже не были подключены к радарам». С-300 и «Буки» не защитили Мадуро от налета США. Кто виноват в провале обороны Венесуэлы?

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стриптиз Санта-Клаусов на новогоднем детском шоу в российском городе попал на видео

    Стюардесса частного самолета раскрыла размер своей зарплаты

    Леонардо Ди Каприо стал мемом в сети из-за выражения лица на «Золотом глобусе»

    В Москве резко похолодает

    Принц Гарри придумал способ помириться с королем Карлом III

    Раскрыта неожиданная причина нарушений работы поджелудочной железы

    Мадуро решил «стоять до конца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok