Подполье сообщило об ударе по зданию почты с украинскими военными

Лебедев сообщил об ударе по зданию почты с бойцами ВСУ в Харьковской области

Удар нанесен по зданию почты в Харьковской области, где могло находиться большое число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет зафиксировали в населенном пункте Коротич. «По разным слухам, в районе нового терминала "Новой почты" было много военных, которых привозили на грузовиках и разгружали», — уточнил подпольщик

Лебедев добавил, что прилет сопровождался детонацией, которая длилась примерно пятнадцать минут.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по аэродрому ВСУ в Запорожской области. Согласно его информации, на самом аэродроме и рядом после прилета появилось много военных.