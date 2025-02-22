Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:30, 22 февраля 2025Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по зданию почты с украинскими военными

Лебедев сообщил об ударе по зданию почты с бойцами ВСУ в Харьковской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / File Photo/ Reuters

Удар нанесен по зданию почты в Харьковской области, где могло находиться большое число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет зафиксировали в населенном пункте Коротич. «По разным слухам, в районе нового терминала "Новой почты" было много военных, которых привозили на грузовиках и разгружали», — уточнил подпольщик

Лебедев добавил, что прилет сопровождался детонацией, которая длилась примерно пятнадцать минут.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по аэродрому ВСУ в Запорожской области. Согласно его информации, на самом аэродроме и рядом после прилета появилось много военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может уступить часть из замороженных на Западе 300 миллиардов долларов. Их предлагают потратить на восстановление Украины

      Подполье сообщило об ударе по зданию почты с украинскими военными

      США в ООН отказались обвинять Россию в начале конфликта на Украине

      В подполье заявили об ударе по аэродрому ВСУ в Запорожской области

      Трамп опроверг поездку в Москву 9 мая

      Песков прокомментировал информацию о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая

      Офицер рассказал о захвате танка ВСУ в Курской области

      «Вашингтон Кэпиталс» опубликовал фото Овечкина с чипсами и сэндвичем

      В Москве задержали подозреваемых по делу подрыва создателя батальона «Арбат»

      На Западе высмеяли угрозы Бербок в адрес США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше