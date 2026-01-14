Объявлено о масштабных последствиях ночного налета ВСУ на российский регион

Губернатор Слюсарь: Воздушная атака ВСУ отражена в 10 городах Ростовской области

Воздушная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражена в 10 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.

Как рассказал представитель власти, ночному налету подверглись Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск, а также Боковский, Кашарский, Миллеровский, Милютинский, Каменский и Усть-Донецкий районы.

«Загорелись здания промышленного и складского предприятий (...) В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки», — объявил о масштабных последствиях налета Слюсарь.

Он добавил, что в садовом товариществе «Факел» из-за атаки сгорели частные дома.

Ранее в сети появилось видео мощного пожара после атаки в Ростове-на-Дону.