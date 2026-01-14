Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 14 января 2026Россия

Объявлено о масштабных последствиях ночного налета ВСУ на российский регион

Губернатор Слюсарь: Воздушная атака ВСУ отражена в 10 городах Ростовской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Воздушная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражена в 10 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Юрий Слюсарь.

Как рассказал представитель власти, ночному налету подверглись Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск, а также Боковский, Кашарский, Миллеровский, Милютинский, Каменский и Усть-Донецкий районы.

«Загорелись здания промышленного и складского предприятий (...) В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки», — объявил о масштабных последствиях налета Слюсарь.

Он добавил, что в садовом товариществе «Факел» из-за атаки сгорели частные дома.

Ранее в сети появилось видео мощного пожара после атаки в Ростове-на-Дону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Объявлено о масштабных последствиях ночного налета ВСУ на российский регион

    Лицо блогерши после удаления филлеров описали в сети фразой «собака съела пчелу»

    В США рассказали о насмешивших Россию Мерце и Макроне

    Бастрыкин раскрыл получившего 270 млн рублей взятки бывшего российского губернатора

    Озвучен приговор россиянину за поджог военного вертолета

    Губернатор Новосибирской области получил десятки штрафов на служебном Mercedes

    Марочко рассказал о дырах в обороне ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok