Опубликовано видео мощного пожара после атаки в Ростове-на-Дону

Опубликовано видео мощного пожара после атаки на многоэтажку в Ростове-на-Дону. Кадры разместил Telegram-канал «РОСТОВ ГЛАВНЫЙ — РОСТОВ НОВОСТИ».

Уточняется, что все спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. Сейчас пожарные тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города.

Ранее стало известно, что обломки украинского беспилотника влетели в жилой многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. Обломки влетели в квартиру на 14 этаже. После этого в здании начался сильный пожар, у нескольких соседних квартир выбило стекла.