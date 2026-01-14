Реклама

Россия
03:33, 14 января 2026Россия

Обломки украинского БПЛА влетели в жилую многоэтажку в российском городе

Обломки украинского БПЛА влетели в жилой многоэтажный дом в Ростове-на-Дону
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Обломки украинского беспилотника влетели в жилой многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обломки влетели в квартиру на 14 этаже. После этого в здании начался сильный пожар, у нескольких соседних квартир выбило стекла, информации о пострадавших нет. На место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее беспилотный летательный аппарат врезался в жилой многоэтажный дом в Воронеже. Взрывной волной были повреждены минимум пять квартир.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал нефтебазу в Белгородской области. В результате на территории загорелись несколько резервуаров.

