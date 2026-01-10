Реклама

Россия
22:26, 10 января 2026Россия

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

Shot: Беспилотник врезался в многоэтажку в Воронеже, повреждены пять квартир
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в жилой многоэтажный дом в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Взрывной волной были повреждены минимум пять квартир. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский город дронами типа «Лютый».

По словам местных жителей, один из дронов врезался в верхние этажи здания в северной части левого берега. Также в одном из районов беспилотник рухнул на частный дом. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что над Воронежем прогремели около 20 взрывов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку на регион.

До этого Украина оказалась под массированным российским ударом. В Минобороны доложили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря прошлого года.

