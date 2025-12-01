ВСУ ударили по причалу с казахстанской нефтью. Как Киев объяснил атаку Астане?

Украина ответила про самооборону на протест Казахстана после удара по КТК

Министерство иностранных дел Украины ответило на протест Казахстана, выраженный Киеву после атаки ВСУ на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, куда поступает казахская нефть.

Киев заявил, что «учел обеспокоенность Казахстана по поводу инфраструктуры КТК».

Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон Министерство иностранных дел Украины

Там добавили, что «все усилия Украины возложены на отражение полномасштабной российской агрессии», а этим ударом Силы обороны страны «системно ослабляют военно-промышленный потенциал» РФ. «Украина бьет в ответ», — указали спикер дипведомства Георгий Тихий.

МИД также обратил внимание на то, что Казахстан не осуждал российскую сторону во время атак по территории Украины, указав на их последствия. В частности, по словам Тихого, из-за обстрелов 28 ноября без света остались 500 тысяч жителей Киева и 100 тысяч жителей Киевской области.

Фото: Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Reuters

«Подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружеских и прагматических отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически крепких связей между нашими народами», — заключил МИД.

Казахстан заявил, что атака «наносит ущерб» отношениям Астаны с Киевом

Вначале на атаку на нефтебазу еще в субботу отреагировало Министерство энергетики Казахстана, указав, что подобные действия в отношении гражданских объектов критической инфраструктуры недопустимы. «Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан», — отметили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что в целях минимизации последствий и сохранения темпов добычи нефти Казахстан экстренно перенаправит экспорт на альтернативные маршруты.

В воскресенье МИД Казахстана выразил протест Киеву «в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска». Уточняется, что этот эпизод стал третьим актом агрессии против нефтебазы.

Кроме того, в министерстве заявили, что классифицируют атаку как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны с Киевом. Там ожидают, что Украина примет меры и более не допустит таких происшествий.

Удар катера вывел из строя устройство для транспортировки казахской нефти

Утром 29 ноября ВСУ атаковали один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Минэнерго Казахстана сообщило, что безэкипажные катера атаковали причальное устройство ВПУ-2, которое используется при транспортировке казахстанской нефти. Оно выведено из строя до завершения ремонта, уточнили в ведомстве.

Люди не пострадали, разлива нефти в Черное море не произошло.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об атаке словами «все уже понимают, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает мировой безопасности», имея в виду власти Украины. Также она уточнила, что Россия проинформирует международные площадки о совершенном ВСУ теракте.