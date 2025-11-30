Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:44, 30 ноября 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала атаку ВСУ на терминал КТК

Захарова: Россия проинформирует международные площадки о теракте ВСУ на КТК
Ольга Коровина
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума

Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высказалась об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Ее слова передает РИА Новости.

«Все уже понимают, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает мировой безопасности», — заявила Захарова в ходе общения с журналистами.

Также представитель МИД уточнила, что Россия проинформирует международные площадки о совершенном ВСУ теракте. «Здесь сомнений даже нет», — подчеркнула она.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана выразили протест Киеву в связи с атакой на инфраструктуру КТК. В ведомстве уточнили, что этот эпизод стал третьим актом агрессии, направленным против гражданского объекта, работа которого осуществляется в соответствии с нормами международного права.

Известно, что в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ персонал КТК и подрядчики не пострадали. Разлива нефти в Черное море не произошло. Выносной причал получил повреждения, которые не позволяют его дальше использовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на предложение Венгрии стать площадкой для переговоров по Украине

    Названа неожиданная проблема из-за Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Россиянкам назвали ключевые меры поддержки матерей

    В Венгрии сообщили о неточностях перевода на встрече Путина и Орбана

    Российские истребители вызвали тревогу у НАТО

    Московских водителей призвали к «зимней манере» вождения

    В ЕС высказались об использовании замороженных российских активов

    Россиянин поставил почти 2,5 миллиона рублей на матч с участием «Зенита»

    Российские войска нанесли удар по месту подготовки беспилотников ВСУ

    Захарова прокомментировала атаку ВСУ на терминал КТК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости