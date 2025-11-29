Казахстан отреагировал на повреждение нефтебазы из-за атаки ВСУ

Казахстан экстренно перенаправит экспорт нефти на другие маршруты

Министерство энергетики Казахстана отреагировало на ночную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой была серьезно повреждена казахская нефтебаза, базирующаяся в районе порта Новороссийска. Об этом сообщает zakon.kz.

Минэнерго республики подчеркнуло, что подобные действия в отношении гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. «Трубопроводная система КТК (Каспийский трубопроводный консорциум, — прим. «Ленты.ру») — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в целях минимизации последствий и сохранения темпов добычи нефти Казахстан экстренно перенаправит экспорт на альтернативные маршруты.

По данным Министерства энергетики, ночью 29 ноября безэкипажные катера атаковали причальное устройство ВПУ-2, которое используется при транспортировке казахстанской нефти. Причальное устройство выведено из строя до завершения ремонта, уточнили в ведомстве.

Ранее военный блогер Кирилл Федоров сообщил, что в эту же ночь у берегов Турции безэкипажные катера ВСУ атаковали танкер Virat. Также сообщается, что атаке подвергся танкер Kairos, шедший под флагами Гамбии.