Выносной причал КТК в районе Новороссийска получил большую пробоину из-за атак дронов ВСУ

Выносной причал КТК получил большую пробоину из-за атак дронов ВСУ, идет ремонт

Яна Лаушкина

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал, что выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска получило серьезную пробоину из-за атак украинских беспилотников в конце ноября. Об этом пишет ТАСС.

Аккенженов подчеркнул, что КТК занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он восстановлению или нет. Повреждения, по его словам, оказались слишком большими. Размер пробоины составил 3 на 2,5 метра.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с украинской стороной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на КТК.

В Министерстве иностранных дел Казахстана выразили протест Киеву в связи с атакой на инфраструктуру КТК.