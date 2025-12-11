Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:20, 11 декабря 2025Бывший СССР

Выносной причал КТК в районе Новороссийска получил большую пробоину из-за атак дронов ВСУ

Выносной причал КТК получил большую пробоину из-за атак дронов ВСУ, идет ремонт
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал, что выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска получило серьезную пробоину из-за атак украинских беспилотников в конце ноября. Об этом пишет ТАСС.

Аккенженов подчеркнул, что КТК занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он восстановлению или нет. Повреждения, по его словам, оказались слишком большими. Размер пробоины составил 3 на 2,5 метра.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с украинской стороной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на КТК.

В Министерстве иностранных дел Казахстана выразили протест Киеву в связи с атакой на инфраструктуру КТК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского политеха

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Доходы России от продажи нефти упали

    В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

    Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

    У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

    Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала

    Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

    Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok