Казахстан обсудили с Украиной повреждения КТК дронами ВСУ

Глава МИД Казахстана Кошербаев поговорил с Украиной о повреждениях КТК

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с украинской стороной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), передает издание «Казинформ» в Telegram-канале.

«Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев во время поездки в Вену в рамках СМИД ОБСЕ провел встречу на ногах со своим украинским коллегой», — передает издание слова официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

По его словам, глава МИД республики, вероятнее всего, обсудил с украинским коллегой вопрос повреждения КТК. В конце ноября ВСУ атаковали один из причалов КТК в Новороссийске. Разлива нефти в Черное море не произошло. Выносной причал получил повреждения, которые не позволяют его дальше использовать.

После этого эпизода МИД Казахстана выразил протест Киеву. В ведомстве уточнили, что этот случай стал третьим актом агрессии, направленным против гражданского объекта, работа которого осуществляется в соответствии с нормами международного права.

