В Ростове-на-Дону загорелось промпредприятие после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону повреждены дома и загорелось промпредприятие после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону идет отражение воздушной атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города», — отметил политик.

По словам губернатора, дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах. Информация о пострадавших уточняется.

О повреждении нескольких многоквартирных домов также в соцсетях сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

«Воздушная атака отражается над западной частью города. Поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что обломки украинского беспилотника влетели в жилой многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. Как утверждалось, обломки влетели в квартиру на 14 этаже. После этого в здании начался сильный пожар.

До этого беспилотник противника атаковал нефтебазу в Белгородской области. В результате на территории загорелись несколько резервуаров.