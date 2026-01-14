Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:55, 14 января 2026Россия

В Ростове-на-Дону загорелось промпредприятие после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону повреждены дома и загорелось промпредприятие после атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Ростове-на-Дону идет отражение воздушной атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города», — отметил политик.

По словам губернатора, дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах. Информация о пострадавших уточняется.

О повреждении нескольких многоквартирных домов также в соцсетях сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

«Воздушная атака отражается над западной частью города. Поступает информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. Также в результате падения обломков имеет место загорание строений промышленного предприятия», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что обломки украинского беспилотника влетели в жилой многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. Как утверждалось, обломки влетели в квартиру на 14 этаже. После этого в здании начался сильный пожар.

До этого беспилотник противника атаковал нефтебазу в Белгородской области. В результате на территории загорелись несколько резервуаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обломки украинского БПЛА влетели в жилую многоэтажку в российском городе

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Charli XCX снялась топлес во время подготовки к «Золотому глобусу»

    Apple зарегистрировала в России аналогичный товарный знак

    Одна страна начала подготовку к отключению от глобального интернета

    Опубликовано видео мощного пожара после атаки в Ростове-на-Дону

    Владелец бара расправился с девушкой и спрятал ее за стеной заведения

    Изощренная месть соседа вынудила мужчину заподозрить вмешательство потусторонних сил

    В США предрекли Западу жесткий ответ со стороны России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok