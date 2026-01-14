Реклама

Россия
06:37, 14 января 2026Россия

В Ростовской области при атаке дронов ВСУ пострадал ребенок

В Ростовской области при атаке дронов пострадали 4 человека, в том числе ребенок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ростове-на-Дону и Мясниковском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников ВСУ получили ранения четыре человека, среди них — четырехлетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Пострадавших жителей госпитализировали. Состояние раненых оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника влетели в жилой многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. Как утверждалось, обломки влетели в квартиру на 14 этаже. После этого в здании начался сильный пожар.

Кроме того, БПЛА Вооруженных сил Украины попытались атаковать промзону в Невинномысске.

