06:35, 14 января 2026

Украинские БПЛА попытались атаковать промзону в российском регионе

БПЛА ВСУ атаковали промзону в Невинномысске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать промзону в Невинномысске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Действует ПВО. В местах падения обломков работают экстренные службы», — написал глава российского региона.

Владимиров призвал местных жителей не приближаться к упавшим обломкам БПЛА.

Ранее в СМИ появилась информация, что обломки украинского беспилотника влетели в жилой многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. Как утверждалось, обломки влетели в квартиру на 14 этаже. После этого в здании начался сильный пожар.

