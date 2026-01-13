ВСУ вновь атаковали танкеры в Черном море. Как диверсии против нефтяного флота нанесли удар по экономике Казахстана?

Украинские БПЛА атаковали два нефтяных танкера в Черном море

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали 13 января два нефтяных танкера рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. На танкеры планировали погрузить нефть из Казахстана.

Атакованы судна Delta Harmony и Matilda. Казахстанская национальная нефтяная компания «Казмунайгаз» подтвердила атаку (не называя принадлежность БПЛА), сообщив, что на втором танкере произошел взрыв без последующего горения, оно остается на плаву, также не выявлено признаков серьезных конструктивных повреждений. Обошлось без пострадавших, ведется оценка ущерба, добавили в компании.

При этом источник РИА Новости сообщил, что оба танкера получили повреждения грузового оборудования, но действительно не лишились плавучести.

По данным Reuters, на борту Matilda произошел пожар, который был быстро потушен.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Судна использовались Казахстаном для перевозки своей нефти

«Казмунайгаз» пояснил, что судно Matilda зафрахтовано ее дочерней компанией «НМСК "Казмортрансфлот"», и планировало загрузить казахстанскую нефть на терминале КТК 18 января.

По информации же РИА Новости, атакованные танкеры использовались международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для транспортировки нефти из Казахстана. Указано, что компании занимаются разработкой месторождения в стране с участием организаций из США — в частности, Chevron.

Под удар мог попасть еще один танкер

Reuters же сообщило, что под удар попало не два, а три танкера. Третий — Delta Supreme; все они принадлежат греческим компаниям.

По данным Bloomberg, это компания Thenamaris, управляющая судном Matilda, и Delta Tankers, которая владеет Delta Harmony и Delta Supreme. Matilda была атакована двумя беспилотниками. По словам источника Bloomberg, незадолго до атаки суда отошли от порта, ожидая своей очереди на загрузку.

Отмечается, что танкеры направлялись к терминалу КТК в селе Южная Озереевка, являющемуся пунктом погрузки около 80 процентов казахстанской нефти, предназначенной для международных рынков.

Изначально сообщалось, что нападению подверглось и еще одно судно, «Фрейд», находящееся под управлением Thenamaris. Однако позже компания опровергла эту информацию.

Атаки бьют по экономике Казахстана, сильно ограничивая экспорт нефти

Также Reuters указало, что атака произошла на фоне резкого падения добычи нефти и газового конденсата в Казахстане — с 1 по 12 января она сократилась на 35 процентов по сравнению со средним показателем за декабрь. Источник, знакомый с данными, добавил в беседе с агентством, что падение в основном связано с ограничениями экспорта через черноморский терминал.

Кроме того, Bloomberg отметил во вторник, что экспорт казахстанской нефти из порта на Черном море снова резко сократился из-за плохой погоды, ремонтных работ и повреждений, нанесенных беспилотниками. В итоге цены на нефть резко выросли, а разница между двумя ближайшими фьючерсными контрактами на нефть марки Brent достигла самого большого значения за последние шесть недель, что указывает на сокращение предложения в Европе.

«Сбои на КТК оказали ощутимое влияние на предложение, затруднив возможности Казахстана по добыче нефти, поскольку страна не может экспортировать добываемые баррели другими путями. Это также сокращает избыток предложения на рынке в краткосрочной перспективе», — отметило агентство.

При этом Минэнерго Казахстана уточнило, что терминал КТК продолжает работу через выносное причальное устройство ВПУ-1, и что отгрузка нефти продолжается с учетом погодных условий. Ведомство также назвало ситуацию «штатной».

В России отреагировали на атаку

Страны, на чьи суда нападают ВСУ в Черном море, должны предъявить Киеву претензии, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

«Украине можно нападать на любые суда в Черном море? Ну это же неверно. Это не дело. Я думаю, что тем, на суда чьих компаний и стран они нападают, нужно предъявлять претензии на мировом уровне. Украина, конечно, будет оправдываться и говорить, что у них была информация, что это наши суда. Скорее всего, будут такие объяснения», — прокомментировала Журова.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что реакция на атаку ВСУ со стороны России может быть одна — «усиление военной операции».

Украина атаковала казахстанскую нефть в конце ноября

Утром 29 ноября ВСУ атаковали один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума близ Новороссийска. Минэнерго Казахстана сообщило, что безэкипажные катера атаковали причальное устройство ВПУ-2, которое используется при транспортировке казахстанской нефти. Оно выведено из строя до завершения ремонта, уточнили в ведомстве.

Позднее на атаку отреагировало Министерство энергетики Казахстана, указав, что подобные действия в отношении гражданских объектов критической инфраструктуры недопустимы. А затем МИД Казахстана выразил протест Киеву «в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска». Уточнялось, что этот эпизод стал третьим актом агрессии против нефтебазы.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Министерство иностранных дел Украины ответило на протест Казахстана тем, что «учло обеспокоенность Казахстана по поводу инфраструктуры КТК».

В ведомстве добавили, что «все усилия Украины возложены на отражение полномасштабной российской агрессии», а этим ударом силы обороны страны «системно ослабляют военно-промышленный потенциал» РФ. «Украина бьет в ответ», — указал спикер дипведомства Георгий Тихий.