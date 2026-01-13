Украина атаковала нефтяные танкеры в Черном море

РИА Новости: ВСУ дронами атаковали два нефтяных танкера в Черном море

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два нефтяных танкера рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Судна "Delta Harmony" и "Matilda" получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников», — говорится в публикации.

Сообщается, что, несмотря на повреждения, танкеры не лишились плавучести.

По информации агентства, атакованные танкеры использовались международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для транспортировки нефти из Казахстана. В материале указано, что компании занимаются разработкой месторождения в стране с участием организаций из США.

Ранее Минобороны России сообщило, что Украина второй день подряд атаковала Россию умными бомбами. Во вторник, 13 января, ВСУ ударили 11 управляемыми авиабомбами по территории России. Сообщается, что 12 января было перехвачено пять единиц такого оружия.