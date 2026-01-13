Реклама

12:14, 13 января 2026Россия

Украина второй день подряд атаковала Россию умными бомбами

Минобороны России: Средствами ПВО за сутки сбило 11 управляемых бомб ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Air Force Command of Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украина второй день подряд атаковала Россию умными бомбами. Это следует из сводок Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

13 января военное ведомство сообщило о сбитии 11 управляемых авиабомб. За предыдущие сутки было перехвачено пять единиц такого оружия.

Помимо этого, за сутки в зоне спецоперации было сбито 207 дронов ВСУ и два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS.

Ранее Минобороны показало работу самого молодого вида войск Российской армии в зоне СВО. Речь идет о Войсках беспилотных систем. На представленной министерством видеозаписи управляемые операторами дроны уничтожают украинскую военную технику.

