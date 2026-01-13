Украина второй день подряд атаковала Россию умными бомбами. Это следует из сводок Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.
13 января военное ведомство сообщило о сбитии 11 управляемых авиабомб. За предыдущие сутки было перехвачено пять единиц такого оружия.
Помимо этого, за сутки в зоне спецоперации было сбито 207 дронов ВСУ и два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS.
Ранее Минобороны показало работу самого молодого вида войск Российской армии в зоне СВО. Речь идет о Войсках беспилотных систем. На представленной министерством видеозаписи управляемые операторами дроны уничтожают украинскую военную технику.