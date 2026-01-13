Реклама

Россия
11:35, 13 января 2026Россия

Самый молодой российский вид войск показал результаты своей работы в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу подразделений Войск беспилотных систем в зоне СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Самый молодой российский вид войск показал результаты своей работы в зоне СВО. Видеоотчет опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах демонстрируется поражение техники и укрепленных позиций противника. На одном из фрагментов видно, как украинские бойцы в панике убегают от завалившегося на бок автомобиля — через секунду его поражает российский дрон.

Попавшие в нарезку кадры были сняты в Харьковской, Сумской, Запорожской областях, а также на красноармейском направлении в зоне СВО, уточнили в Минобороны.

О появлении в России Войск беспилотных систем стало известно в конце 2025 года. Их эмблемой скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья.

