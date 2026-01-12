Реклама

Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

Минобороны России: За сутки средства ПВО сбили пять управляемых бомб ВСУ
Сергей Истомин
Фото: РИА Новости

За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Модель умных бомб в ведомстве не назвали. Атакованные ими объекты также не раскрываются.

Кроме того, российские военные сбили 52 беспилотника самолетного типа.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 12 января средства ПВО поразили над регионами 13 дронов ВСУ. Летательные аппараты уничтожили над Крымом, Адыгеей, Ростовской, Воронежской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что реакция на удары ВСУ вглубь страны будет жесткой. Он подчеркнул, что на данный момент Украина не способна самостоятельно производить дальнобойные ракеты.

