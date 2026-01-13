Реклама

17:34, 13 января 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на удар Украины по нефтяным танкерам в Черном море

Журова: Страны, на чьи суда нападают ВСУ, должны предъявить Киеву претензии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Страны, на чьи суда нападают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Черном море, должны предъявить Киеву претензии, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на удар украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по двум нефтяным танкерам рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума.

«Украине можно нападать на любые суда в Черном море? Ну это же неверно. Это не дело. Я думаю, что тем, на суда чьих компаний и стран они нападают, нужно предъявлять претензии на мировом уровне. Украина, конечно, будет оправдываться и говорить, что у них была информация, что это наши суда. Скорее всего, будут такие объяснения», — прокомментировала Журова.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что реакция на атаку ВСУ со стороны России может быть одна — усиление военной операции.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали два нефтяных танкера рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Сообщается, что суда «Delta Harmony» и «Matilda» получили повреждения грузового оборудования, при этом танкеры не лишились плавучести.

