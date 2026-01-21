Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:55, 20 января 2026Россия

ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник

ВСУ атаковали Краснодарский край, загорелся многоквартирный дом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вечером 20 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три российских региона — под ударом оказались Белгородская область, Краснодарский край и Орел.

Первым об ударах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сразу после этого появилась информация о том, что под ударом находятся Орел и Краснодарский край.

Над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО отражена атака воздушных целей

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

При ударе ВСУ по Белгородской области погиб местный чиновник

Сперва Гладков, ссылаясь на предварительные данные, сообщал об отсутствии пострадавших в результате атаки противника. Однако позднее появилась информация, что погиб один человек — помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. По словам губернатора, это произошло, когда чиновник отправился на место удара ВСУ в селе Головчино, где должен был помочь местным жителям и оценить последствия атаки.

Фото: Global Look Press

Однако когда Тайлоков прибыл на место, ВСУ нанесли повторный удар, в результате которого чиновник получил тяжелые ранения. На месте находились медики, которые попытались оказать ему помощь, однако спасти его в итоге не удалось. У погибшего остались двое маленьких детей.

Выражаю слова соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

В Республике Адыгея в результате удара начался пожар в жилом доме

Под удар ВСУ также попала и Республика Адыгея. Там противник нанес удар по поселку Новая Адыгея — был поврежден многоквартирный дом, начался пожар. Всего повреждения получили не менее 25 квартир, жильцов экстренно эвакуировали. Посечен фасад и разбиты десятки окон. Кроме того, были повреждены машины, припаркованные у дома — некоторые из них в результате удара загорелись.

Материалы по теме:
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Обломки БПЛА влетели в многоэтажки, на промпредприятии вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?
ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. Обломки БПЛА влетели в многоэтажки, на промпредприятии вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?
14 января 2026
ВСУ вновь атаковали танкеры в Черном море. Как диверсии против нефтяного флота нанесли удар по экономике Казахстана?
ВСУ вновь атаковали танкеры в Черном море. Как диверсии против нефтяного флота нанесли удар по экономике Казахстана?
13 января 2026
ВСУ ударили дроном с зажигательной бомбой по отмечавшим Новый год мирным людям в Херсонской области. Счет погибших идет на десятки
ВСУ ударили дроном с зажигательной бомбой по отмечавшим Новый год мирным людям в Херсонской области. Счет погибших идет на десятки
1 января 2026

Telegram-канал Shot уточняет, что на месте могут быть пострадавшие, однако официальная информация на этот счет пока не поступала. Глава региона Мурат Кумпилов лишь подтвердил факт атаки и пожара. Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время местные власти развернут пункт временного размещения, всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь.

Также сообщалось, что под ударом находятся Анапа, Новороссийск и Темрюк. Однако о последствиях удара никакой информации не поступало. Аналогичная ситуация и в Орле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Финалистка конкурса красоты 10 лет охотилась на мошенницу, выдававшую себя за мужчин. Она отправила ее в тюрьму трижды

    «Эти люди нужны спецслужбам». Борьба за власть, разборки на Кавказе и ожидание перемен. Каким будет 2026 год для воровского мира?

    Трамп отказался разговаривать с Мадуро

    На Украине признали необходимость диалога с Россией

    Москвичи выбрали имя для родившегося в вотчине Деда Мороза ягненка

    В Раде заявили о неспособности Зеленского остановить Россию

    Глава Адыгеи подтвердил атаку ВСУ на регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok