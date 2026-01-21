ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник

ВСУ атаковали Краснодарский край, загорелся многоквартирный дом

Вечером 20 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три российских региона — под ударом оказались Белгородская область, Краснодарский край и Орел.

Первым об ударах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сразу после этого появилась информация о том, что под ударом находятся Орел и Краснодарский край.

Над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО отражена атака воздушных целей Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

При ударе ВСУ по Белгородской области погиб местный чиновник

Сперва Гладков, ссылаясь на предварительные данные, сообщал об отсутствии пострадавших в результате атаки противника. Однако позднее появилась информация, что погиб один человек — помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. По словам губернатора, это произошло, когда чиновник отправился на место удара ВСУ в селе Головчино, где должен был помочь местным жителям и оценить последствия атаки.

Фото: Global Look Press

Однако когда Тайлоков прибыл на место, ВСУ нанесли повторный удар, в результате которого чиновник получил тяжелые ранения. На месте находились медики, которые попытались оказать ему помощь, однако спасти его в итоге не удалось. У погибшего остались двое маленьких детей.

Выражаю слова соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В Республике Адыгея в результате удара начался пожар в жилом доме

Под удар ВСУ также попала и Республика Адыгея. Там противник нанес удар по поселку Новая Адыгея — был поврежден многоквартирный дом, начался пожар. Всего повреждения получили не менее 25 квартир, жильцов экстренно эвакуировали. Посечен фасад и разбиты десятки окон. Кроме того, были повреждены машины, припаркованные у дома — некоторые из них в результате удара загорелись.

Telegram-канал Shot уточняет, что на месте могут быть пострадавшие, однако официальная информация на этот счет пока не поступала. Глава региона Мурат Кумпилов лишь подтвердил факт атаки и пожара. Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время местные власти развернут пункт временного размещения, всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь.

Также сообщалось, что под ударом находятся Анапа, Новороссийск и Темрюк. Однако о последствиях удара никакой информации не поступало. Аналогичная ситуация и в Орле.