ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник

Вечером 20 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три российских региона — под ударом оказались Белгородская область, Краснодарский край и Орел.
Первым об ударах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сразу после этого появилась информация о том, что под ударом находятся Орел и Краснодарский край.
Над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО отражена атака воздушных целей
При ударе ВСУ по Белгородской области погиб местный чиновник
Сперва Гладков, ссылаясь на предварительные данные, сообщал об отсутствии пострадавших в результате атаки противника. Однако позднее появилась информация, что погиб один человек — помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. По словам губернатора, это произошло, когда чиновник отправился на место удара ВСУ в селе Головчино, где должен был помочь местным жителям и оценить последствия атаки.
Однако когда Тайлоков прибыл на место, ВСУ нанесли повторный удар, в результате которого чиновник получил тяжелые ранения. На месте находились медики, которые попытались оказать ему помощь, однако спасти его в итоге не удалось. У погибшего остались двое маленьких детей.
Выражаю слова соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата
В Республике Адыгея в результате удара начался пожар в жилом доме
Под удар ВСУ также попала и Республика Адыгея. Там противник нанес удар по поселку Новая Адыгея — был поврежден многоквартирный дом, начался пожар. Всего повреждения получили не менее 25 квартир, жильцов экстренно эвакуировали. Посечен фасад и разбиты десятки окон. Кроме того, были повреждены машины, припаркованные у дома — некоторые из них в результате удара загорелись.
Telegram-канал Shot уточняет, что на месте могут быть пострадавшие, однако официальная информация на этот счет пока не поступала. Глава региона Мурат Кумпилов лишь подтвердил факт атаки и пожара. Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время местные власти развернут пункт временного размещения, всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь.
Также сообщалось, что под ударом находятся Анапа, Новороссийск и Темрюк. Однако о последствиях удара никакой информации не поступало. Аналогичная ситуация и в Орле.