Раскрыты подробности атаки ВСУ на Краснодарский край

Mash: При атаке ВСУ на поселок Новая Адыгея повреждения получили 25 квартир

Минимум 25 квартир получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на поселок Новая Адыгея. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, все жильцы были эвакуированы. Сейчас местные власти решают вопрос о месте их временного размещения. Предположительно, таким пунктом выступит ближайшая школа.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщает, что, помимо дома, были повреждены около 10 машин, некоторые из них загорелись. У жилого дома посечен фасад и разбиты десятки окон. По предварительным данным, на месте могут быть пострадавшие, однако официальная информация пока не поступала.

На место выехали все экстренные службы.

Ранее Shot сообщил, что под ударом ВСУ оказались Краснодарский край и Орел. Позднее появилась информация о пожаре в Новой Адыгее.