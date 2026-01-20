Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:08, 20 января 2026Россия

В российском регионе загорелся жилой дом после атаки ВСУ

В Краснодарском крае начался пожар в жилом доме после атаки ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край начался пожар в жилом доме в ауле Новая Адыгея. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

На опубликованных кадрах видно, что поврежден фасад здания, окна и балконы. На уровне нижних этажей разгорелось пламя. До этого в небе раздались звуки взрывов. Официальная информация пока не поступала. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее Shot сообщил, что под ударом ВСУ оказались Краснодарский край и Орел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп обвинил ООН в бездействии

    Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США

    Украинцы начали оформлять статус многодетного ради уклонения от мобилизации

    Два региона России оказались под ударом ВСУ

    Долина ответила на вопрос о новом месте жительства

    Российский регион подвергся воздушной атаке ВСУ

    Российский вратарь помог норвежскому клубу обыграть «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok