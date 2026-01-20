В российском регионе загорелся жилой дом после атаки ВСУ

В Краснодарском крае начался пожар в жилом доме после атаки ВСУ

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край начался пожар в жилом доме в ауле Новая Адыгея. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

На опубликованных кадрах видно, что поврежден фасад здания, окна и балконы. На уровне нижних этажей разгорелось пламя. До этого в небе раздались звуки взрывов. Официальная информация пока не поступала. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее Shot сообщил, что под ударом ВСУ оказались Краснодарский край и Орел.