Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:44, 20 января 2026Россия

Два региона России оказались под ударом ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Орел и Краснодарский край
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались сразу два российских региона — Краснодарский край и Орел. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

В Орле первые взрывы прогремели около 21:40. Всего раздалось более 10 взрывов, в городе звучали сирены тревоги. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). «В одном из районов города сейчас видно столб дыма», — говорится в сообщении. Официальная информация пока не поступала.

В Краснодарском крае под огнем находится сразу несколько городов — Анапа, Новороссийск и Темрюк. Там также работают системы ПВО.

Ранее об атаке ВСУ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп обвинил ООН в бездействии

    Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США

    Украинцы начали оформлять статус многодетного ради уклонения от мобилизации

    Два региона России оказались под ударом ВСУ

    Долина ответила на вопрос о новом месте жительства

    Российский регион подвергся воздушной атаке ВСУ

    Российский вратарь помог норвежскому клубу обыграть «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok