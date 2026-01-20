Два региона России оказались под ударом ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Орел и Краснодарский край

Под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались сразу два российских региона — Краснодарский край и Орел. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

В Орле первые взрывы прогремели около 21:40. Всего раздалось более 10 взрывов, в городе звучали сирены тревоги. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). «В одном из районов города сейчас видно столб дыма», — говорится в сообщении. Официальная информация пока не поступала.

В Краснодарском крае под огнем находится сразу несколько городов — Анапа, Новороссийск и Темрюк. Там также работают системы ПВО.

Ранее об атаке ВСУ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.