Россия
22:39, 20 января 2026Россия

Российский регион подвергся воздушной атаке ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, повреждены объекты энергетики
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с воздуха. В результате были повреждены предприятия, которые входят в энергетический комплекс региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал. «Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам», — говорится в сообщении. Гладков также добавил, что повреждения получили помещения и оборудование на территории одного предприятия в Белгороде.

Кроме того, повреждены частные дома в селах Никольское и Новая Нелидовка. Вся информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее стало известно, что Белгородская область чаще всего подвергается атакам со стороны ВСУ.

