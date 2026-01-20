Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:30, 20 января 2026Бывший СССР

Назван самый атакуемый украинскими БПЛА российский регион

Мирошник: Украинские БПЛА чаще всего атакуют Белгородскую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Самый атакуемый дронами российский регион назвал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, его доклад цитирует РИА Новости.

«Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА», — сообщил Мирошник.

По его данным, в период с 12 по 18 января ежедневно до 80 БПЛА атаковали гражданские объекты региона.

В ночь на Крещение, 19 января, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 92 беспилотника ВСУ. Больше всего дронов самолетного типа — 31 — было уничтожено над территорией Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В Китае назвали одно действие США катастрофой для НАТО

    В России рассказали о переговорах с Индией по выпуску SJ-100

    Россиянка описала особенности жизни на Севере зимой фразой «покажутся фантастикой»

    В США запаниковали из-за возможного сближения ЕС с Россией

    Владелец ресторана сорвал злость на шеф-поваре и потерял сотни тысяч рублей

    Лучшие смартфоны Apple и Samsung сравнили

    Назван самый атакуемый украинскими БПЛА российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok