Назван самый атакуемый украинскими БПЛА российский регион

Мирошник: Украинские БПЛА чаще всего атакуют Белгородскую область

Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Самый атакуемый дронами российский регион назвал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, его доклад цитирует РИА Новости.

«Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам украинских БПЛА», — сообщил Мирошник.

По его данным, в период с 12 по 18 января ежедневно до 80 БПЛА атаковали гражданские объекты региона.

В ночь на Крещение, 19 января, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 92 беспилотника ВСУ. Больше всего дронов самолетного типа — 31 — было уничтожено над территорией Белгородской области.

