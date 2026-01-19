Реклама

Россия
07:22, 19 января 2026Россия

Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на Крещение

Минобороны России: Средства ПВО сбили 92 беспилотника ВСУ за ночь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на Крещение российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 92 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности отражения массированной атаки раскрыло Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, 31 дрон самолетного типа уничтожен в Белгородской области, 29 — в Саратовской, 25 — в Воронежской, по 3 — в Брянской и Тамбовской, 1 — в Курской. Подробности о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не приводятся.

Ранее жители Саратова сообщили, что слышали не менее 10 взрывов. Незадолго до этого Росавиация предупредила о введении временных ограничений на полеты в аэропорту города. Кроме того, сирена и хлопки звучали в Энгельсе.

Режим беспилотной опасности и план «Ковер» также вводили в Пензенской области. Об уничтожении беспилотников над регионом не сообщалось.

