Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:10, 19 января 2026Россия

План «Ковер» экстренно ввели на территории российского региона

Губернатор Мельниченко: В Пензенской области начал действовать план «Ковер»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

План «Ковер» ввели на всей территории Пензенской области. Об этом жителей проинформировал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, сейчас в области начали действовать ограничения, касающиеся приема и выпуска воздушных судов. Это делается с целью обеспечить авиабезопасность для пассажиров.

Незадолго до этого Мельниченко объявил, что в регионе вводится режим беспилотной опасности. В этой связи пользователей предупредили, что на территории области в качестве временной меры ограничили работу мобильного интернета.

«Телефон экстренных служб — 112», — написал губернатор в публикации.

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали Курскую область 50 беспилотниками. Вражеские силы 35 раз ударили из артиллерии по отселенным районам приграничного региона и трижды атаковали территорию, сбрасывая взрывные устройства с дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Студент поправил профессора на лекции и опозорился перед сотней однокурсников

    Названа самая востребованная профессия в России в 2026 году

    Предсказаны последствия для Украины от торгового удара ЕС по США

    В Красноармейске заметили наемников из двух европейских стран

    План «Ковер» экстренно ввели на территории российского региона

    На ехавших в поезде молодоженов упал строительный кран через день после свадьбы

    Создан смартфон с зеркалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok