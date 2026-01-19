План «Ковер» экстренно ввели на территории российского региона

Губернатор Мельниченко: В Пензенской области начал действовать план «Ковер»

План «Ковер» ввели на всей территории Пензенской области. Об этом жителей проинформировал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, сейчас в области начали действовать ограничения, касающиеся приема и выпуска воздушных судов. Это делается с целью обеспечить авиабезопасность для пассажиров.

Незадолго до этого Мельниченко объявил, что в регионе вводится режим беспилотной опасности. В этой связи пользователей предупредили, что на территории области в качестве временной меры ограничили работу мобильного интернета.

«Телефон экстренных служб — 112», — написал губернатор в публикации.

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали Курскую область 50 беспилотниками. Вражеские силы 35 раз ударили из артиллерии по отселенным районам приграничного региона и трижды атаковали территорию, сбрасывая взрывные устройства с дронов.