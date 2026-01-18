Реклама

11:36, 18 января 2026Россия

Украинские военные атаковали приграничный регион России 50 беспилотниками

Хинштейн: ВСУ выпустили 50 БПЛА по Курской области за сутки
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область, расположенную в приграничье, 50 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Всего в период с 09:00 часов 17 января до 07:00 часов 18 января сбито 50 вражеских беспилотников различных типов», — написал он. Также, по словам главы региона, ВСУ 35 раз ударили из артиллерии по отселенным районам Курской области и трижды атаковали территорию с помощью сброса взрывных устройств с БПЛА.

В результате атаки FPV-дрона в деревне Рыжевка Рыльского района была повреждена крыша частного дома. Погибших и пострадавших нет, уточнил Хинштейн.

Ранее глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло сообщил о трех пострадавших при падении обломков беспилотника на крышу пятиэтажки в Беслане — двух детях и одном взрослом.

