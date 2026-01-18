Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 18 января 2026Россия

Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на крышу пятиэтажки

Меняйло: Три человека пострадали при падении обломков БПЛА в Беслане
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло сообщил о пострадавших при падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на крышу пятиэтажки в Беслане. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый», — написал он.

Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказали своевременную медицинскую помощь. Сейчас их жизням ничто не угрожает.

О том, что обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажки в Беслане, стало известно утром в воскресенье, 18 января. После произошедшего из дома были эвакуированы 70 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Желание Европы начать переговоры с Россией объяснили одной фразой

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Зеленский оценил ситуацию в энергосистеме Украины

    Внутри россиянки оказалась щетка-ершик

    Спецпредставитель Путина рассказал о мире Байдена в ЕС

    Юлия Снигирь обвинила коммунальщиков

    США уличили в предпочтении Гренландии «атлантической солидарности»

    Российская теннисистка проиграла 112-й ракетке мира и вылетела с Australian Open

    Россиянка отдохнула в Турции без «все включено» и раскрыла траты на поездку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok