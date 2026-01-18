Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на крышу пятиэтажки

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло сообщил о пострадавших при падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на крышу пятиэтажки в Беслане. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый», — написал он.

Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказали своевременную медицинскую помощь. Сейчас их жизням ничто не угрожает.

О том, что обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажки в Беслане, стало известно утром в воскресенье, 18 января. После произошедшего из дома были эвакуированы 70 человек.