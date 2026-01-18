Реклама

07:13, 18 января 2026Россия

Обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажки в Беслане

Меняйло: Обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажки в Беслане
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на крышу пятиэтажки в Беслане. Об этом в Telegram сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

По его словам, из жилого дома были эвакуированы 70 человек. «Один из них [эвакуированных] обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло», — говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Меняйло призвал не поддаваться панике и верить только официальной информации.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два района региона.

