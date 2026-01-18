ВСУ ночью попытались атаковать российский регион

Слюсарь: ВСУ ночью пытались атаковать два района Ростовской области

В ночь на 18 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Ростовскую область. Под ударом оказались два района, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Милютинском и городе Каменск-Шахтинском», — рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала, ее предстоит уточнить. В регионе все еще сохраняется беспилотная опасность.

В ночь на 17 января над регионами России было сбито 99 беспилотников ВСУ, сообщали в Минобороны.