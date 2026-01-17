Реклама

07:47, 17 января 2026Россия

Десятки вражеских БПЛА уничтожили российские военные над Черным морем

Минобороны РФ: За прошедшую ночь уничтожено 99 украинских беспилотников
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

За ночь с 16 на 17 января с 23:00 до 07:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России над акваторией Черного моря было перехвачено и уничтожено 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, российскими военными были уничтожены вражеские беспилотники над территорией Белгородской области — 29 БПЛА, над Курской областью — 12 штук, еще по четыре украинских беспилотника сбили над Ростовской и Астраханской областями.

Над Республикой Крым уничтожили два украинских БПЛА, над акваторией Азовского моря — один.

Всего за прошедшую ночь российские военные перехватили и уничтожили 99 вражеских беспилотников.

Ранее российский военный инструктор с позывным Шахматист рассказал о методах подготовки десантников к схваткам с вражескими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

