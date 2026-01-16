Названы методы подготовки российских десантников к схваткам с БПЛА

Российских десантников выводят из «зоны комфорта» при подготовке к борьбе с БПЛА

Инструктор с позывным Шахматист рассказал о том, что при подготовке бойцов 331-го полка 98-ой дивизии Вооруженных сил (ВС) России к борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), делаются акценты на внештатных ситуациях. Об этом пишут РИА Новости.

Шахматист отметил, что бойцов во время тренировок целенаправленно выводят из «зоны комфорта».

«Максимально была приближена тренировка к боевой обстановке: артиллерийские разрывы были и сбросы с дронов. Отрабатываем внештатные ситуации с БПЛА, а также делаем упор на медицину», — пояснил инструктор.

Кроме того, во время медицинской подготовки бойцов учат не только работать с ранами, используя искусственную кровь, но и ставить капельницы в полевых условиях, а также проводить эвакуацию.

Ранее стало известно о том, что российские военные изъяли секретные данные о беспилотниках Вооруженных сил Украины.