09:10, 15 января 2026

ВС России изъяли секретные данные о беспилотниках ВСУ

РИА Новости: ВС России в Гуляйполе изъяли секретные данные о беспилотниках ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российские военные при взятии Гуляйполя в Запорожской области изъяли секретные данные о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Мелкий, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над штабом украинских военных. После этого они зашли в помещение для проведения осмотра, в результате которого были найдены в том числе телефон с информацией о направлении отступления и карта города с отмеченными опорными пунктами ВСУ.

«Ноутбуков много было, секретная информация по дронам, аппаратура различная. Все это они просто побросали», — рассказал военнослужащий. Он добавил, что информация о беспилотниках и других оставленных ВСУ вещах была передана командованию.

Ранее стало известно, что российский боец выманил командира роты во время боев за штаб ВСУ в Гуляйполе. Ему удалось это сделать при помощи металлической решетки.

