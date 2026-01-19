Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:08, 19 января 2026Россия

Над российским городом прогремели мощные взрывы

Shot: Над Саратовом прогремели мощные взрывы, в городе отражают атаку дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Над Саратовом раздались громкие взрывы, город атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, всего прозвучало более десяти взрывов, они начали раздаваться в 3:10 по местному времени. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) уже уничтожили несколько дронов.

Кроме того, по информации канала, звуки сирены и отдаленные хлопки были слышны в Энгельсе. Сведений о последствиях атаки и пострадавших пока нет.

Незадолго до этого Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Саратова. Уточнялось, что меры приняты в целях безопасности.

Также стало известно о введении плана «Ковер» на всей территории Пензенской области. Там также начали действовать ограничения, касающиеся приема и выпуска воздушных судов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Над российским городом прогремели мощные взрывы

    Жители Киева пожаловались на обман властей

    Еще одна страна задумалась над отправкой войск в Гренландию

    Учительницу приговорили к казни за расправу над мужем ради денег

    Девушке испытывающего отвращение к вагинам девственника дали совет

    Украине пообещали беспрецедентное погружение во тьму

    В Германии подвели итог разрыва связей с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok