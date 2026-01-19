Над российским городом прогремели мощные взрывы

Shot: Над Саратовом прогремели мощные взрывы, в городе отражают атаку дронов ВСУ

Над Саратовом раздались громкие взрывы, город атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, всего прозвучало более десяти взрывов, они начали раздаваться в 3:10 по местному времени. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) уже уничтожили несколько дронов.

Кроме того, по информации канала, звуки сирены и отдаленные хлопки были слышны в Энгельсе. Сведений о последствиях атаки и пострадавших пока нет.

Незадолго до этого Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Саратова. Уточнялось, что меры приняты в целях безопасности.

Также стало известно о введении плана «Ковер» на всей территории Пензенской области. Там также начали действовать ограничения, касающиеся приема и выпуска воздушных судов.