Россия
23:13, 20 января 2026Россия

При атаке ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он рассказал, что чиновник выехал на место удара ВСУ по коммерческому объекту в селе Головчино. Там Тайлоков собирался оценить последствия атаки и помочь местным жителям. «В этот момент еще один дрон ВСУ повторно атаковал парковку возле объекта. Тимофей Муроталиевич получил тяжелые ранения», — говорится в сообщении. Медики попытались оказать помощь пострадавшему, но спасти его не удалось.

Гладков выразил соболезнования родным и близким Тайлокова. У него остались двое маленьких детей.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгородскую область. Повреждения получили предприятия, входящие в энергетический комплекс региона.

