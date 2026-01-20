Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:35, 20 января 2026Россия

Глава Адыгеи подтвердил атаку ВСУ на регион

Глава Адыгеи Кумпилов: ВСУ атаковали регион, начался пожар
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подтвердил, что Вооруженные силы Украины вечером 20 января атаковали регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея», — рассказал чиновник о последствиях атаки. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, туда отправился глава района Аскер Савв.

Кумпилов подчеркнул, что всем нуждающимся окажут необходимую помощь, в скором времени будет развернут пункт временного размещения.

Ранее стало известно, что из-за атаки БПЛА были повреждены минимум 25 квартир в жилом доме в Новой Адыгее. Информация о пострадавших пока не поступала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В Раде заявили о неспособности Зеленского остановить Россию

    Глава Адыгеи подтвердил атаку ВСУ на регион

    Раскрыты подробности атаки ВСУ на Краснодарский край

    В российском регионе прогремел мощный взрыв

    При атаке ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа

    В российском регионе загорелся жилой дом после атаки ВСУ

    Трамп обвинил ООН в бездействии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok