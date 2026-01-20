Глава Адыгеи подтвердил атаку ВСУ на регион

Глава Адыгеи Кумпилов: ВСУ атаковали регион, начался пожар

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подтвердил, что Вооруженные силы Украины вечером 20 января атаковали регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея», — рассказал чиновник о последствиях атаки. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Кроме того, туда отправился глава района Аскер Савв.

Кумпилов подчеркнул, что всем нуждающимся окажут необходимую помощь, в скором времени будет развернут пункт временного размещения.

Ранее стало известно, что из-за атаки БПЛА были повреждены минимум 25 квартир в жилом доме в Новой Адыгее. Информация о пострадавших пока не поступала.