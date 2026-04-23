06:02, 23 апреля 2026Россия

Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в российском городе

Shot: Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Самаре
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Shot

Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Самаре, сообщает Telegram-канал Shot.

В результате происшествия были повреждены минимум три квартиры на двух верхних этажах. Также осколками посекло автомобили. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь и пожарные.

22 апреля дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области. Сообщалось, что из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.

По последним данным, пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка, их достали из-под завалов.

