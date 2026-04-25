Shot: Дроны ВСУ атаковали Челябинск, в городе прогремели взрывы

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Челябинск, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. О взрывах в городе сообщает Telegram-канал Shot.

«Местные жители рассказали, что около 40 минут назад слышали 2-3 взрыва на юго-западе города. От громких звуков сработали сигнализации у машин. После этого в одном из районов был виден дым. Предварительно, ПВО сработала по ВСУшным БПЛА», — указано в сообщении.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, ПВО отразила атаку беспилотников на один из объектов инфраструктуры. Он подчеркнул, что жертв и разрушений нет.

До этого дрон ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Екатеринбурге. По словам главы Свердловской области Дениса Паслера, из здания эвакуировано 50 человек.