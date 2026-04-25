00:43, 25 апреля 2026Россия

Беспилотник повредил дома в российском городе

Шапша: Обломки сбитого над Калугой БПЛА повредили кровли трех домов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Калуге обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили крыши трех многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он уточнил, что повреждения незначительные. В результате происшествия никто не пострадал.

«На месте работает оперативная группа. (...) Администрацией города будет оказана необходимая помощь в ремонте», — написал Шапша.

Незадолго до этого губернатор проинформировал об уничтожении трех беспилотников над территориями Кировского и Дзержинского округов, а также на окраине Калуги. После падения дрона на территории производственного предприятия в Дзержинском округе произошло возгорание, оно уже ликвидировано.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Дагестан, Крым, Ростовскую, Белгородскую и Курскую области.

