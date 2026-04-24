Стало известно о боестолкновениях над Дагестаном и Крымом

Минобороны: Над регионами России сбили 11 украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Дагестан и еще несколько субъектов России. Подробности об отражении атак на регионы сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Отмечается, что с 11:00 до 20:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников. Под атаками оказались Дагестан, Крым, Ростовская, Белгородская, Курская области. Помимо того, боестолкновение произошло над Черным морем.

Какие-либо другие подробности об этом в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 24 апреля средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, атаке подверглись пять субъектов федерации — Крым, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области.