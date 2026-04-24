Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:33, 24 апреля 2026Россия

Стало известно о боестолкновениях над Дагестаном и Крымом

Минобороны: Над регионами России сбили 11 украинских БПЛА
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Дагестан и еще несколько субъектов России. Подробности об отражении атак на регионы сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Отмечается, что с 11:00 до 20:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников. Под атаками оказались Дагестан, Крым, Ростовская, Белгородская, Курская области. Помимо того, боестолкновение произошло над Черным морем.

Какие-либо другие подробности об этом в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 24 апреля средства противовоздушной обороны России сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, атаке подверглись пять субъектов федерации — Крым, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok