В ночь на 24 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили лишь 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О необычно малом количестве выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников объявили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись пять субъектов федерации — Крым, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области. Все сбитые аппараты относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Вплоть до 24 апреля ВСУ каждую ночь выпускали по территории России несколько десятков БПЛА, нередко их было более сотни. Исходя из этих данных авторы канала «Архангел спецназа» делали вывод, что у Украины нет проблем с производством БПЛА и требующимися для этого мощностями.

