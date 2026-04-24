07:22, 24 апреля 2026Россия

Объявлено о необычной атаке ВСУ по России

В ночь на 24 апреля средства ПВО России сбили 10 украинских БПЛА
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В ночь на 24 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили лишь 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О необычно малом количестве выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников объявили в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись пять субъектов федерации — Крым, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области. Все сбитые аппараты относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Вплоть до 24 апреля ВСУ каждую ночь выпускали по территории России несколько десятков БПЛА, нередко их было более сотни. Исходя из этих данных авторы канала «Архангел спецназа» делали вывод, что у Украины нет проблем с производством БПЛА и требующимися для этого мощностями.

Ранее в России объяснили отсутствие ударов «Буревестником» и «Орешником» по Украине.

    Последние новости

    «Его сердце билось за правду, справедливость, страну и народ». В России назвали огромной потерей уход из жизни Алексея Пиманова

    Названа цель поездки Зеленского на саммит Евросоюза

    Заселившая исполнителей теракта в «Крокусе» оказалась уголовницей со стажем

    Еще одна страна пошла на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Раскрыто истинное отношение колумбийских наемников ВСУ к Украине

    В Армении высказались о возможном вступлении в ЕС

    Украинские военные пожаловались на отсутствие выплат

    Блогерша описала Узбекистан словами «много чего напоминает о России»

    Все iPhone призвали немедленно обновить

    Миллионы рублей социальных выплат ушли родным и друзьям главы ФСС российского региона

    Все новости
