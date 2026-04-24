06:30, 24 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили отсутствие ударов «Буревестником» и «Орешником» по Украине

Депутат Колесник: Российское оружие применяется исходя из целесообразности
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российское оружие применяется Вооруженными силами исходя из целесообразности, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил отсутствие ударов ракетами «Буревестник» и «Орешник» по Украине.

Оружие любого варианта надо «заслужить» своими действиями, в том числе военными, в сторону России. Это, конечно, эмоциональная составляющая. А основная военная составляющая: оружие применяется исходя из целесообразности на данный момент применения этого оружия

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

«У нас сейчас идет широкомасштабное наступление. Когда уже мы окончательно выдавим их из ДНР, из Запорожской области, то там они уже получат по полной. Есть оружие у нас. Лучше бы им не знать, что такое есть. Это и "Орешник", и "Буревестник", про который все время спрашивают, почему мы его не применяем», — отметил Колесник.

Депутат добавил, что Киеву было бы выгоднее составить мирный договор до того момента, как Москва нанесет удар современным оружием.

«А то они узнают, какое оружие у нас есть. Причем они нас вынуждают к его применению каждый день», — заключил парламентарий.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал российский подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и российскую крылатую ракету «Буревестник» запредельными.

При этом он не пояснил, что имел в виду. Представитель Госдепа также выразил обеспокоенность наличием у России подобных видов вооружений.

