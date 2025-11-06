Мир
11:23, 6 ноября 2025

Генсек НАТО поиронизировал над перспективой ядерных испытаний России и съязвил о Путине. Что он сказал?

Генсек НАТО Рютте съязвил, говоря о перспективе ядерных испытаний России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Генсек НАТО Марк Рютте в беседе с журналистами иронично высказался о перспективе ядерных испытаний России. Он также съязвил, говоря о российском лидере Владимире Путине.

На пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном главу Североатлантического альянса попросили прокомментировать заседание Совета безопасности России, на повестке которого был вопрос о целесообразности проведения ядерных испытаний. Генсека также спросили про ответ НАТО на российские ядерные испытания.

«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует [президент России Владимир] Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — съязвил Рютте.

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям

5 ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям.

Соответствующее поручение глава государства дал МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам. Путин пояснил, что им необходимо собрать дополнительную информацию по данному вопросу, провести ее анализ, а также внести согласованные предложения о начале работ по подготовке ядерных испытаний.

«Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада», — сказал он.

В Минобороны РФ заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

Глава Минобороны России Андрей Белоусов ране также заявил о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям.

Он отметил, что подобные мероприятия следовало бы организовать на полигоне «Новая Земля». Белоусов выразил уверенность, что подготовка к ядерным испытаниям в текущих реалиях необходима.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По мнению министра, данная мера позволит укрепить обороноспособность и подтвердить готовность России к любым сценариям.

«Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона», — заявил Белоусов.

Политолог высказался о начале гонки вооружений между Россией и США

Гонка вооружений между Россией и США идет уже давно, так как Америка прекратила соблюдать многие ограничительные договоры. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.

«Гонка вооружений в мире идет уже давно. После того, как США де-факто прекратили со своей стороны соблюдать очень многие международные соглашения об ограничении тех или иных категорий вооружений. У нас остался пока что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Судя по нынешней позиции администрации [президента США Дональда] Трампа, вполне допускаю, что и ему осталось не так много времени», — сказал Дудаков.

По мнению политолога, США обеспокоены тем, что отстают в этой гонке от России и Китая.

Песков прокомментировал ситуацию вокруг ядерных испытаний в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг ядерных испытаний в мире, заявил: Кремль не считает, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года.

Комментируя поручение Путина о проработке возможности начала работ по подготовке ядерных испытаний, а также прошедшего испытания подводного аппарата «Посейдон» и ракет «Буревестник», Песков отметил, что «правительство не стало бы подходить к таким заключениям».

Песков также высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям. По его словам, в Совбезе РФ не обсуждают, когда начнется подготовка. «Нет. Ровно столько потребуется времени, сколько понять, что имеет в виду администрация Вашингтона», — заявил официальный представитель Кремля.

