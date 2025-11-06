Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:21, 6 ноября 2025Россия

Песков прокомментировал ситуацию вокруг ядерных испытаний в мире

Песков: Кремль не считает, что мир ближе к ядерной войне, чем осенью 1962-го
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Кремль не считает, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

Комментируя поручение Путина о проработке возможности начала работ по подготовке ядерных испытаний, а также прошедшего испытания подводного аппарата «Посейдон» и ракет «Буревестник», Песков отметил, что «правительство не стало бы подходить к таким заключениям».

Ранее Дмитрий Песков высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям, отметив, что в Совбезе РФ не обсуждают, когда начнется подготовка.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    Отсутствие Лаврова на оперативном заседании Совбеза России объяснили

    Российский сенатор назвал визит Джоли в Херсон пиар-акцией на голоде и страхе

    Мировые цены на говядину выросли до максимума с 1960 года

    Блогерша описала отношение жителей Белиза к россиянам словами «им все равно, кто ты»

    На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы

    Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде

    Временные ограничения на прием и выпуск судов ввели еще в трех российских аэропортах

    Задержан голый пенсионер на велосипеде

    Иностранные компании почти оставили попытки уйти из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости