Песков прокомментировал ситуацию вокруг ядерных испытаний в мире

Песков: Кремль не считает, что мир ближе к ядерной войне, чем осенью 1962-го

Кремль не считает, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во время Карибского кризиса в октябре 1962 года. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

Комментируя поручение Путина о проработке возможности начала работ по подготовке ядерных испытаний, а также прошедшего испытания подводного аппарата «Посейдон» и ракет «Буревестник», Песков отметил, что «правительство не стало бы подходить к таким заключениям».

Ранее Дмитрий Песков высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям, отметив, что в Совбезе РФ не обсуждают, когда начнется подготовка.