Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:27, 6 ноября 2025Россия

Песков высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям

Песков: Совбез России не обсуждает сроки начала работ по ядерным испытаниям
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям. По его словам, в Совбезе РФ не обсуждают, когда начнется подготовка, передает РИА Новости.

«Нет. Ровно столько потребуется времени, сколько понять, что имеет в виду администрация Вашингтона», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

5 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами Совбеза предложил в связи с действиями Вашингтона незамедлительно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Путин поручил проработать вопрос о целесообразности старта такой подготовки.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В ЕК потребовали от Сербии прекратить выдачу гражданства россиянам

    Второй раз за несколько часов ввели ограничения в российском аэропорту

    Ученые сняли на видео опасную для Земли вспышку на Солнце

    Москвичам назвали сроки наступления зимы

    Самую красивую девушку Земли травили в соцсетях за родство с русским поэтом Пушкиным

    В США рассказали о проблеме «широко разрекламированных» Leopard 1 ВСУ

    Джоли зашла на территорию Украины пешком

    Песков высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям

    Пожилая россиянка поверила лжесиловикам и лишилась квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости