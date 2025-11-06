Песков высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сроках начала работ по ядерным испытаниям. По его словам, в Совбезе РФ не обсуждают, когда начнется подготовка, передает РИА Новости.

«Нет. Ровно столько потребуется времени, сколько понять, что имеет в виду администрация Вашингтона», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

5 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами Совбеза предложил в связи с действиями Вашингтона незамедлительно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Путин поручил проработать вопрос о целесообразности старта такой подготовки.